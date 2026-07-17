В МИД России прокомментировали кадровую перестановку в команде Зеленского

В ведомстве дали оценку характеру и возможным причинам ротации Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в кабинете министров, отдавая предпочтение фигурам, которые, несмотря на отсутствие выраженной политической харизмы, продемонстрировали ему свою лояльность, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.