В МИД России прокомментировали кадровую перестановку в команде Зеленского

В ведомстве дали оценку характеру и возможным причинам ротации Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кадровые перестановки в кабинете министров, отдавая предпочтение фигурам, которые, несмотря на отсутствие выраженной политической харизмы, продемонстрировали ему свою лояльность, сообщил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
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