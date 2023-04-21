Трамп объяснил начало конфликта на Украине с уходом США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана стал сигналом слабости Вашингтона для Москвы, в результате чего российский президент Владимир Путин начал военную операцию на Украине, заявил экс-президент США Дональд Трамп на подкасте Full Send Podcast.
Вывод американских войск из Афганистана стал сигналом слабости Вашингтона для Москвы, в результате чего российский президент Владимир Путин начал военную операцию на Украине, заявил экс-президент США Дональд Трамп на подкасте Full Send Podcast.
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