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Трамп объяснил начало конфликта на Украине с уходом США из Афганистана

Трамп объяснил начало конфликта на Украине с уходом США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана стал сигналом слабости Вашингтона для Москвы, в результате чего российский президент Владимир Путин начал военную операцию на Украине, заявил экс-президент США Дональд Трамп на подкасте Full Send Podcast.

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