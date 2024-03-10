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Французский политик назвал глупым использование замороженных российских активов

Французский политик назвал глупым использование замороженных российских активов

В России находится сравнимо больше активов, чем в Европе, из-за чего рассматриваемое Евросоюзом (ЕС) использование заблокированных российских счетов было бы нелегальным и глупым решением, сообщает 10 марта лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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