Французский политик назвал глупым использование замороженных российских активов

В России находится сравнимо больше активов, чем в Европе, из-за чего рассматриваемое Евросоюзом (ЕС) использование заблокированных российских счетов было бы нелегальным и глупым решением, сообщает 10 марта лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии