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Царьград

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"Убойная пятилетка" для русских: "Коммуналка" вырастет на 60%. Без мигрантов не обошлось

"Убойная пятилетка" для русских: "Коммуналка" вырастет на 60%. Без мигрантов не обошлось

Отшумели выборы – настало время неприятных новостей. На днях Минэкономразвития опубликовало прогноз увеличения платежей за ЖК-услуги до 2029 года.

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