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Три брака, потеря долгожданного ребенка и дружба с бывшими: как сложилась жизнь Ирины Розановой

Три брака, потеря долгожданного ребенка и дружба с бывшими: как сложилась жизнь Ирины Розановой

Ирина Розанова часто повторяет, что все ее бывшие избранники со временем превратились для нее в близких людей, о которых она продолжает заботиться на расстоянии.

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