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Царьград

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Контр-адмирал НАТО угрожает стереть с лица земли 40 русских городов. Что может стать целью ответа России

Контр-адмирал НАТО угрожает стереть с лица земли 40 русских городов. Что может стать целью ответа России

В Лондоне неспокойно. Премьер-министр Стармер сначала намеревался отправить военные силы на Украину, игнорируя мнения России, а теперь угрозы стали ещё более серьёзными.

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