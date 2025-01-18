Как орловцы встретили Крещение

Орловцы, желающие набрать святой воды и окунуться в купель в праздник, приехали в Вятский Посад. В Орле уже несколько лет нет места для Крещенских купаний, поэтому жители города массово направляются в духовно-православный центр.
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