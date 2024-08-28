Рейчел Брайс: танец в стиле трайбл в исполнении женщины-змеи

Рейчел Брайс - фентэзийная экзотика. Если собрать все представления об экзотике, архетипы и подспудные ощущения и воплотить их в музыку и танце, то получится невероятно интересное танцевальное направление трайбл, А одной из самых ярких представительниц этого направления является Рейчел Брайс.