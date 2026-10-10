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Нижегородская правда

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Нижегородская «Волна» и тамбовский «Спартак» не выиграли свои матчи

Нижегородская «Волна» и тамбовский «Спартак» не выиграли свои матчи

В 27‑м туре оба лидера второй лиги первенства России по футболу (дивизион «Б», группа 3) не смогли обыграть своих оппонентов.

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