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Военблогер Звинчук сообщил о новом ракетном комплексе КНДР в Курской области

Военблогер Звинчук сообщил о новом ракетном комплексе КНДР в Курской области

Под Курском заметили северокорейскую РСЗО, в сети появились кадры нового ракетного комплекса.На новую технику обратил внимание автор Telegram-канала «Рыбарь» русский военблогер Михаил Звинчук.

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