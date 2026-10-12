Axios: Трамп считает, что Зеленский воспринимает помощь США как должное

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Consolidated News Photos/Global Look Press Украинский президент Владимир Зеленский вызывает все больше недовольства у американского лидера Дональда Трампа.
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