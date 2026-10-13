В Рязанской области приостановили продажу препарата для животных

Речь идет о препарате «Лецирелин» (серия 335932ARA, срок годности – до августа следующего года). Он применяется для регуляции у животных сроков овуляции, синхронизации течки, повышения вероятности стельности после осеменения.
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