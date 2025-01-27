Взятый в плен командир разведывательного взвода 155-й бригады ВСУ, подготовленной во Франции, подтвердил, что обучение было скорее рекламой, а реальная готовность была лишь «на листочке», в то время как офицеры и солдаты разбегались.
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