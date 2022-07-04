Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время Гран-при Великобритании

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Полиция задержала людей, прорвавшихся на автодром «Сильверстоун». Инцидент произошел на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1» – в тот момент, когда заезд остановили красными флагами из-за серьезной аварии с участием нескольких гонщиков.