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Полиция арестовала 7 человек за прорыв на трассу во время Гран-при Великобритании

Полиция задержала людей, прорвавшихся на автодром «Сильверстоун». Инцидент произошел на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1» – в тот момент, когда заезд остановили красными флагами из-за серьезной аварии с участием нескольких гонщиков.

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