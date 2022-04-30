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Покинувшая завод «Азовсталь» семья рассказала о действиях нацистов

Покинувшая завод «Азовсталь» семья рассказала о действиях нацистов

Бойцов нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использовали работников комбината «Азовсталь» в Мариуполе в качестве живого щита, заявила семейная пара Михаил и Наталья Савины 29 апреля, сообщают «Известия».

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