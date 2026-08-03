Минобороны сообщило о пятикратном увеличении поставок вооружения с 2022 года

Объем поставок военной и специальной техники с начала военной операции увеличился в пять раз, а средств поражения — в 12 раз, сообщил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик на собрании в честь 326-летия Дня тыла Вооруженных сил.