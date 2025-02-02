Психолог Дарья Яушева рассказала о синдроме отложенной жизни и его последствиях Сергеева ТатьянаПсихолог Дарья Яушева предупредила о распространённом явлении — синдроме отложенной жизни, при котором человек откладывает важные решения и события, ожидая лучших условий.