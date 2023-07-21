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  • Евгений Акимов
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  • Evgenija Palette
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  • Evgenija Palette
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"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин

"Готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь. Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда мы будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя" - Евгений Пригожин

 "С приездом на белорусскую землю! Мы достойно воевали! Мы сделали для России очень много! То, что сейчас происходит на фронте - позор, в котором нам не нужно участвовать.

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Комментарии
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Кошмар
20-25% ушло в Белоруссию.  Маловато будет для взятия Киева. А вот те, кто заключили контракты с МО РФ, вполне могут поучаствовать во взятии Киева. Пока Пригожин будет крутого пахана изображать.
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3 час.
Evgenija Palette
....кто его содержал... Вы не забыли, он СВОЮ ГРУДЬ ПОД ПУЛИ ПОДСТАВЛЯЛ...?  &quot;содержал&quot;...
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8 мин.
Evgenija Palette
!!!!!!!!!!!!
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7 мин.

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