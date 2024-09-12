Крестный ход стартовал в Петербурге на Невском проспекте

Ровно в 11 утра колонна двинулась в сторону Александро-Невской лавры В рамках 300-летия перенесения мощей святого князя Александра Невского из Владимира в Петербурге по Невскому проспекту пошел крестный ход.
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