Лесной пожар на Велижанском тракте тушат до сих пор

В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в МЧС Тюменской области. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности — разведение открытого огня, сжигание травы на дачных участках запрещено.
В настоящее время угрозы населенным пунктам нет, - сообщили в МЧС Тюменской области. Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности — разведение открытого огня, сжигание травы на дачных участках запрещено.
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