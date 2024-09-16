В ЯНАО средние зарплаты дальнобойщиков выросли на 18%

Средние предложения по зарплатам в транспортно-логистической отрасли на Ямале за год выросли на 9%. Самыми «дорогими» оказались дальнобойщики — им готовы платить около 271 тысячи в месяц, что на 18% больше, чем год назад, сообщили эксперты «Авито Работы».