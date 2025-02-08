Наташа Королева отстегнула немалую сумму на лечение невестки-стриптизерши

Стоимость стоматологического лечения может достичь 10 миллионов. Сын и невестка Наташи Королевой Социальные сетиНедавно стало известно о том, что невестка Наташи Королевой Мелисса перенесла сложную операцию.
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