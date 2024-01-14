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62ИНФО | Новости Рязани

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Полиция рассказала о массовом ДТП двумя пострадавшими детьми в Дягилеве

Полиция рассказала о массовом ДТП двумя пострадавшими детьми в Дягилеве

Авария произошла около 15:50 на 181-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной версии полиции, 41-летний рязанец на Volkswagen Polo врезался в Lada Vesta под управлением 38-летнего рязанцы и маршруткой № 41 поду правлением 44-летнего рязанца.

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