Полиция рассказала о массовом ДТП двумя пострадавшими детьми в Дягилеве

Авария произошла около 15:50 на 181-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной версии полиции, 41-летний рязанец на Volkswagen Polo врезался в Lada Vesta под управлением 38-летнего рязанцы и маршруткой № 41 поду правлением 44-летнего рязанца.