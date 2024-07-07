Нижегородский борец Садык Лалаев не поедет на Олимпиаду-2024 в Париж

В мае Лалаев получил олимпийскую лицензию Воспитанник спортивной школы «Сормово» им. Ю.П. Круглова мастер спорта международного класса Садык Лалаев в составе сборной России добился успеха на мировом предолимпийском лицензионном турнире по спортивной борьбе.
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