Представитель МИД Захарова: Украина и США не один год финансируют терроризм

Финансирование терроризма в Росси другими странами, в том числе Украиной и США, неприемлемо. Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.
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