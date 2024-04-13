Представитель МИД Захарова: Украина и США не один год финансируют терроризм

Финансирование терроризма в Росси другими странами, в том числе Украиной и США, неприемлемо. Таким образом официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings.