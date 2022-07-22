Половина обманутых дольщиков на Дальнем Востоке пришлась на Хабаровский край

В Хабаровском крае наиболее остро в ДФО стоит проблема обманутых дольщиков. На регион приходится половина всех участников долевого строительства Дальнего Востока, сроки возведения домов для которых сорваны, заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.