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Половина обманутых дольщиков на Дальнем Востоке пришлась на Хабаровский край

Половина обманутых дольщиков на Дальнем Востоке пришлась на Хабаровский край

В Хабаровском крае наиболее остро в ДФО стоит проблема обманутых дольщиков. На регион приходится половина всех участников долевого строительства Дальнего Востока, сроки возведения домов для которых сорваны, заявил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

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