«Достала, зараза»: Лепс объяснил, почему выбил телефон из рук фанатки

Знаменитый певец Григорий Лепс объяснил свое поведение во время выступления на концерте в Костроме. Тогда артист выбил телефон из рук снимающей его поклонницы, чем вызвал на себя гнев со стороны общественности.
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