"Крутое пике" Асада: Кто запустил вброс о крушении самолёта экс-президента Сирии

Игорь Кузнецов

Власти России дали убежище Асаду с семьёй из "гуманитарных соображений". В своё время помогли ему удержаться во власти чтобы ультраисламисты всех "мастей" не образовали бы свои государства. Раздел страны в 2015-2017 годах грозил созданием государств, основанных на принципах радикального исламизма и международного терроризма. Но Асад не смог с тех пор построить Сирию как Федерацию, или ему это не дали сделать, в том числе из его "клана". Главное - наши военные базы там должны остаться при любом правительстве. Иначе за что воевали тогда?