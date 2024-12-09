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"Крутое пике" Асада: Кто запустил вброс о крушении самолёта экс-президента Сирии

"Крутое пике" Асада: Кто запустил вброс о крушении самолёта экс-президента Сирии

Царьград Фото: коллаж Царьграда Reuters сообщило, что президент Сирии Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Власти России дали убежище Асаду с семьёй из &quot;гуманитарных соображений&quot;. В своё время помогли ему удержаться во власти чтобы ультраисламисты всех &quot;мастей&quot; не образовали бы свои государства. Раздел страны в 2015-2017 годах грозил созданием государств, основанных на принципах радикального исламизма и международного терроризма. Но Асад не смог с тех пор построить Сирию как Федерацию, или ему это не дали сделать, в том числе из его &quot;клана&quot;. Главное - наши военные базы там должны остаться при любом правительстве. Иначе за что воевали тогда?
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11 час.
E
EUGEN12
Так называемая оппозиция вроде сообщила что русские базы никто трогать не будет.А как на самом деле будет посмотрим.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Вероятнее всего на территории Сирии начнётся &quot;война за территории&quot;. И здесь нам не нужно встать на сторону ни Турции, ни Ирана. Просто поторговаться за оплату размещения наших баз, хотя США будут пытаться &quot;выжать&quot; их разными способами.
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6 час.

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