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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Активность клещей в Алтайском крае продолжает снижаться

Активность клещей в Алтайском крае продолжает снижаться

С конца марта от этих членистоногих пострадали более 6,2 тыс. жителей региона За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 52 жителя Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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