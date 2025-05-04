Financial Times: Украине оставляют шанс на возобновление войны с Россией

Иностранный источник назвал условие, при котором Киев после заключения мира продолжит войну.Западу выгодно добиться от России мирного соглашения с Украиной без официального признания новых русских регионов, утверждает британское издание Financial Times.
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