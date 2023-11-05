Комары, холод и восторг: нижегородцы, которые обошли пешком Байкал, поделились впечатлениями

Идти по пояс в ледяной воде между скал, отбиваться от полчищ комаров, встречаться с дикими хищниками, мерзнуть ночью в палатках – нижегородцы Влад Повеликин и Катерина Банышева были вторыми в мире, кто совершил этот сложный путь в две тысячи километров вокруг Байкала.