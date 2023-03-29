В британском парламенте: прошла уже неделя с визита Си Цзиньпина в Москву, а он так и не позвонил Зеленскому

Западные политики делают высказывания, которые звучат откровенно нелепо. Касаются эти высказывания их пожеланий относительного того, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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