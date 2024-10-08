200 величайших хип-хоп альбомов всех времен - 20 заключение

Большой марафон по лучшим альбомам Хип-Хопа подошел к концу, все финиш, начало здесь выпуск 2 здесь , 3 выпуск здесь , выпуск 4 здесь , выпуск 5 здесь , выпуск 6 здесь , выпуск 7 , выпуск 8 , выпуск 9 , выпуск 10 , выпуск 11 , выпуск 12 , выпуск 13 , выпуск 14 , выпуск 15 , выпуск 16 , выпуск 17 , выпуск 18 , выпуск 19 VPN НЕ забыли включить ? 10 Lauryn Hill, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998) Стремясь выразить себя за пределами чрезвычайно успешных Fugees, 23-летняя Лорин Хилл ( Lauryn Hill) в 1998 году дебютировала с шедевром феминистского хип-хоп-соула.