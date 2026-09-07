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Первышов: после атаки ВСУ в Тамбовской области загорелся храм Николая Чудотворца

Первышов: после атаки ВСУ в Тамбовской области загорелся храм Николая Чудотворца

В результате атаки украинских БПЛА в Никифоровском муниципальном округе Тамбовской области произошло возгорание купола церкви Николая Чудотворца.

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