Цены на нефть растут 10 октября из-за ближневосточного конфликта и угрозы шторма в США

Торги 10 октября показали рост цен на нефть. Это произошло на фоне резкого увеличения спроса на топливо из-за надвигающегося шторма на Флориду и опасений по поводу возможных перебоев в поставках на Ближнем Востоке в условиях нарастающей напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Reuters.
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