В Петербурге в ДТП пострадал ребенок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге восьмилетний мальчик госпитализирован в состоянии клинической смерти в результате наезда грузовика на легковой автомобиль, остановившийся из-за спущенного колеса на трассе "Нева" в Пушкинском районе.