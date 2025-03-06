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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «кодом подтверждения»

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с «кодом подтверждения»

Телефонные мошенники стали применять новую тактику отвлечения внимания жертвы, предупредил в беседе с RT Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар».

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