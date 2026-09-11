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Орловские новости

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Бывшему орловскому депутату не дали распродать территорию Наугорского лесопарка

Бывшему орловскому депутату не дали распродать территорию Наугорского лесопарка

Бывший областной депутат Григорий Прозукин в 2008 году собирался построить на окраине Наугорского лесопарка пчеловодческую станцию, но спустя годы выставил на «Авито» объявление о продаже пяти участок под коттеджи.

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