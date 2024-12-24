WP сообщила о дилемме для Дональда Трампа из-за войск США в Сирии

Крах режима Башара Асада в Сирии ставит под сомнение долгосрочную военную миссию США в этом государстве, так как главный партнер Пентагона в регионе (курдские «Сирийские демократические силы») сейчас «борется за выживание», тогда как избранный американский лидер Дональд Трамп скептически относится к продолжению сирийской кампании.