Правительство поддержит регионы, предоставляющие налоговые льготы инвесторам

Facade view of the government building of Russia although called The Russian White House Ангелина КорытоТакая мера поможет компаниям снизить расходы на обновление и модернизацию оборудования Такая мера поможет компаниям снизить расходы на обновление и модернизацию оборудования Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей на компенсацию региональным бюджетам, которые теряют доходы из-за предоставления инвестиционных налоговых вычетов.