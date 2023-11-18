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Правительство поддержит регионы, предоставляющие налоговые льготы инвесторам

Правительство поддержит регионы, предоставляющие налоговые льготы инвесторам

Facade view of the government building of Russia although called The Russian White House Ангелина КорытоТакая мера поможет компаниям снизить расходы на обновление и модернизацию оборудования Такая мера поможет компаниям снизить расходы на обновление и модернизацию оборудования Правительство России выделило более 2,6 миллиарда рублей на компенсацию региональным бюджетам, которые теряют доходы из-за предоставления инвестиционных налоговых вычетов.

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