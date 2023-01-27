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Чемпионат Франции. «Ренн» в гостях у «Лорьяна», «Марсель» и «Монако» Головина сыграют завтра, «ПСЖ» и «Реймс» – в воскресенье

«Лорьян» примет «Ренн» в стартовом матче 20-го тура Лиги 1. В субботу «Ланс» проведет гостевой матч с «Труа», «Марсель» сыграет с «Монако» Александра Головина.

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