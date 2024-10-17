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Венгрия отказалась поддерживать "план победы" Зеленского

Венгрия отказалась поддерживать "план победы" Зеленского

Венгрия не намерена поддерживать "план победы", изложенный украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе проходящей в Брюсселе встрече с главами государств и правительств стран Евросоюза, заявил политический советник премьер-министра Балаж Орбан, сопровождающий своего руководителя в поездке на саммит.

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