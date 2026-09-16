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ТОЛК

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Золото в зелени и релакс: как осень меняет облик и вайб Мизюлинской рощи в Барнауле. Фото

Золото в зелени и релакс: как осень меняет облик и вайб Мизюлинской рощи в Барнауле. Фото

"Толк" продолжает фотопрогулки по красивым уголкам краевой столицы. На этот раз мы заглянули в Мизюлинскую рощу.

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