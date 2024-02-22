Джо Байден нанёс словесное оскорбление Владимиру Путину

Американский президент окончательно перестал выбирать выражения, когда говорит о главе России.Журналистский пул Белого дома опубликовал показательно хамскую цитату Джо Байдена в адрес Владимира Путина, которую тот сказал во, время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско.