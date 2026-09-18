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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» подписали Антона Уотсона для участия в тренировочном лагере

«Лейкерс» объявили о заключении соглашения с форвардом Антоном Уотсоном (25 лет, 203 см) по схеме Exhibit 10.

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