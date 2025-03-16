Госдума расширила понятие «водитель» для пользователей электросамокатов

В Госдуму поступило инициатива от Следственного комитета России, касающаяся актуальных вопросов безопасности на дорогах, связанная с использованием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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