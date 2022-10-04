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Загитова будет ведущей «Ледникового периода», Медведева выступит с Милохиным, Шапи не пускают в Польшу, Хаджикадунич против игры с Россией, Игуаин заканчивает карьеру и другие новости

Загитова будет ведущей «Ледникового периода», Медведева выступит с Милохиным, Шапи не пускают в Польшу, Хаджикадунич против игры с Россией, Игуаин заканчивает карьеру и другие новости

Доброе утро! Едва закончив тур РПЛ, ныряем в Лигу чемпионов: скучать некогда. Начинаем бодрый денёк с порцией главных спортивных новостей понедельника 🚀 1.

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