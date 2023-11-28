ААНИИ: крупнейший в мире айсберг вынесло в свободное плавание в Южном океане

Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По оценкам ученых, его судьба решится в ближайшее время, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
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