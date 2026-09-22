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Аргументы и Факты

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Тысячи рейсов отменили в аэропортах из-за случайно перерезанного кабеля

Тысячи рейсов отменили в аэропортах из-за случайно перерезанного кабеля

Тысячи рейсов были отменены в трёх крупнейших международных аэропортах США после того, как рабочий «случайно перерезал» оптоволоконный кабель, сообщило издание Daily Mirror, материал которого перевёл aif.

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