Тысячи рейсов отменили в аэропортах из-за случайно перерезанного кабеля

Тысячи рейсов были отменены в трёх крупнейших международных аэропортах США после того, как рабочий «случайно перерезал» оптоволоконный кабель, сообщило издание Daily Mirror, материал которого перевёл aif.
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