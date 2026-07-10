Если бы завтра инопланетяне высадились на Земле, чем бы они питались?

Выход научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «День разоблачения» (Disclosure Day) вновь оживил классический вопрос: если инопланетяне действительно прибудут на Землю, чего они захотят? Завоюют ли они нас, начнут ли изучать или… просто проголодаются? Разумеется, у науки нет никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали внеземные существа, не говоря уже о данных об их вкусовых предпочтениях.